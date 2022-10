Desde Ayacucho ayer el presidente Pedro Castillo dijo que volverá a pedir permiso para viajar a Europa pese a que el Congreso ya le negó su solicitud. La gira a Europa -si se da- incluye un encuentro con el papa Francisco en el Vaticano. Entonces es difícil de entender que el presidente que personifica al país no asista a la Misa por la Nación en Las Nazarenas celebrada ante el Señor de los Milagros y pretenda visitar al sumo pontífice, quien el sábado envió un emotivo mensaje a los devotos del Cristo Moreno. Es más, por primera vez este año la procesión no visitará Palacio de Gobierno y el gobernante no ha dicho nada hasta el momento. Además, Castillo no estuvo en la misa en honor a Santa Rosa de Lima el pasado 30 de agosto, inasistencia que fue calificada como una afrenta a la Santa Patrona y a la Policía Nacional del Perú.

Debería darse cuenta de que ese pueblo que dice representar, en su gran mayoría, deposita su fe en Cristo y clama a Él por un mejor país.