Una nueva denuncia de maltrato animal salió a la luz, esta vez involucra a una entidad del Estado. En un video difundido en Twitter se observa a miembros del Ejército Peruano usando un perro de raza pequeña como “carnada” en sus entrenamientos en el complejo militar del Rímac. En las imágenes se ve que el can es maltratado por otro animal, un pastor alemán que lo persigue y muerde. A través de un comunicado, el Ejército buscó justificar las imágenes señalando que se trataba de un ejercicio de adiestramiento para el can menor. Ante esa respuesta nos queda decir que sus “ejercicios” dejan mucho que cuestionar. Pero este no es el único caso, recordemos a Max, el bulldog que fue golpeado por un extrabajador del Congreso. Max fue rescatado y ahora es parte del “Escuadrón Orejitas” de la PNP. Ante estos dos hechos, nos preguntanos si la Ley de Protección y Bienestar Animal es letra muerta. ¿Nadie protege a los animales? Ya lo dijo Mahatma Gandhi “la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se trata a sus animales”. Estas criaturas merecen atención y sus agresores ser sancionados como corresponde.