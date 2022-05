Con César Acuña al centro, como figura decorativa, la Universidad César Vallejo, a través de una comisión investigadora, concluyó que la tesis de maestría de Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes “mantiene su aporte de originalidad”. En buen romance, se trata de una lavada de cara en momentos en que el mandatario coquetea seriamente con la vacancia luego de las declaraciones del empresario Zamir Villaverde sobre un supuesto fraude electoral. No faltarán los que digan que ya no hay pretextos para objetar el grado académico del presidente; sin embargo, existe un detalle que falta esclarecerse: ¿Quiénes fueron los “fantasmas” (asesores) que firmaron la tesis? No se oye, padre. La Vallejo alega que no tiene vela en ese entierro porque ya está en el terreno fiscal y no es tanto así porque finalmente es la casa de estudios la que extiende el documento. He ahí la importancia de una Sunedu fuerte, con capacidad operativa para acabar con la informalidad en toda la cadena de valor de los estudios superiores en el país.