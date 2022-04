¿Cómo has cambiado, pelona? Nos viene a la memoria el legendario poema de Nicomedes Santa Cruz luego de las acusaciones del presidente Pedro Castillo a los transportistas en paro de que les pagan y son “vendidos”. El “prosor” no se acuerda cuando la vaca era ternera; es decir, cuando él paraba, marchaba, protestaba y hacía teatro en la huelga. ¿Han olvidado cuando en plena avenida Abancay, durante una movilización de maestros, se tiró a la pista y fingió estar golpeado y herido? Aquí no estamos defendiendo el bloqueo de vías ni los actos de violencia, de ninguna manera, pero sí hacer notar el doble rasero con que el mandatario vislumbra los problemas. Y es que, además de lo comentado, es sintomático que al jefe del Estado empieza a preocuparle la desazón del “pueblo” que lo eligió, como los transportistas, frente a su desastroso gobierno y dice cualquier pachotada. Y, claro, la que paga los platos rotos es la población porque la canasta básica familiar anda por las nubes (y él en la nube de Paita).