Julio Rodríguez, el abogado del colaborador eficaz Zamir Villaverde, dijo que la organización criminal que encabezaría el propio presidente Castillo, veía al Estado como “un botín, no era un objetivo de servicio”. Esta versión cobra asidero cada día que pasa, como lo evidencian las investigaciones fiscales sobre diversas licitaciones fraudulentas y acciones ilícitas de funcionarios de alto rango. Y esto parece no tener remedio porque, según el mandatario, literalmente vivimos en el país de las maravillas y hasta apela a las amenazas -como lo hizo con el Congreso- para que lo dejen actuar a su libre albedrío. Castillo dizque no lee periódicos, sin embargo, debe enterarse que, de acuerdo a una reciente encuesta de Datum, el 81% de Lima y Callao lo desaprueba, en tanto en el norte y centro las cifras llegan a 79%. En el oriente ya está en 70% y en el sur alcanza 65%. Es decir, el “prosor” ya toca el piso y no se da por enterado.