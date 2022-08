Cuando decimos que la panaca Castillo Paredes visualiza al Estado como su caja chica, por decir lo menos, no estamos exagerando. La última perlita destapada por la prensa, a la que el mandatario irresponsablemente le echa la culpa de todos sus “males”, es que Yenifer -más conocida como la “cuñadísima”- también se embolsilla el bono Yanapay (350 soles), cuyo público objetivo son las personas en extrema pobreza y afectadas por la pandemia de la COVID-19. Una viveza que no se condice con el supuesto apego del gobierno de su padre putativo con las necesidades primarias del pueblo. Yenifer, en sus declaraciones ante el Congreso y la Fiscalía, ha declarado ingresos por 1500, 2100 soles y hasta propinas de sus primos y tíos en el orden de los 500 soles. ¿Qué hace, entonces, cobrando una subvención que no le compete? La señorita, muy amiga del también investigado Hugo Espino, debe saber que quitarle un pan al prójimo es un pecado, máxime si de por medio hay niños. Habrase visto.