Es lamentable que debido al bloqueo de vías, a consecuencia de las protestas que se registran en varias regiones, un bebé haya perdido la vida. La criatura tenía programada una cirugía en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, y era trasladada desde Huancavelica hacia Lima; sin embargo no pudo llegar a su destino, su frágil cuerpo no resistió las horas de espera y falleció en el trayecto, en la zona de Chincha. Así como este pequeño, víctima inocente del desborde de violencia que se viene registrando en el país, hay decenas de personas, entre ellos 21 niños, que no pueden trasladarse a la capital para recibir sus tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas o medicinas. No menos grave es la situación que vienen pasando cientos de turistas que han quedado varados en los diferentes aeropuertos del interior del país que fueron cerrados debido a los ataques por parte de vándalos, sumado a los más de 46 mil pasajeros que han visto sus vuelos suspendidos a causa de estas protestas. Ante este caos, urge recuperar el orden interno. El país no puede seguir en medio de conflictos y desangrándose.