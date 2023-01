Muchos le reclamaban a Dina Boluarte que se ponga los pantalones, ejerza liderazgo y haga sentir que es la presidenta del Perú. Bueno, pues, anoche apareció con la pierna en alto en un mensaje a la Nación y pechó, cuadró y emplazó al Congreso de la República para que se deje de vainas y vote el adelanto de elecciones para este año, no el 2024. ¡Toma, mientras! En caso no tomen en cuenta su pedido, la mandataria anunció que el Poder Ejecutivo presentará dos iniciativas legislativas de reforma constitucional para que se concreten los comicios generales en 2023. Atrás queda su juramento al cargo hasta 2026, completando el periodo que desperdició el preso Pedro Castillo. Hoy, ante la crisis política y social que vive el país, Dina Boluarte quiere irse cuanto antes de Palacio de Gobierno, mientras los “otorongos” no quieren soltar la mamadera y estiran la despedida como chicle. Hoy es un día clave, tanto para el Parlamento como para la presidenta.