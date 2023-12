Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Lucy, de 44 años, que vive en San Juan de Lurigancho:

Doctora Moro, estoy cansada de que cada año se repita la misma historia en las fiestas navideñas. Mi marido prefiere ir a casa de su madre a cenar porque asegura que nada supera la exquisita comida que ella prepara.

Al principio, soporté esta situación porque debo reconocer que yo era una pésima cocinera. Hasta mi propia familia siempre se quejaba de los platos que preparaba, así que decidí aceptar que mi pareja se fuera a comer a su casa en la Navidad y Año Nuevo. No obstante, ya han pasado 6 años y la historia se sigue repitiendo.

Durante estos años yo me he esmerado mucho en aprender a cocinar y mi esposo siempre me dice que mis platos cada día lo sorprenden más, pero este año nuevamente me dio la noticia de que no cenaría en casa conmigo.

Obviamente, esta situación generó una fuerte discusión entre nosotros. Somos una familia y creo que lo justo sería que disfrute de mi cena y, si gusta, después que se vaya a visitar a su mamá. A pesar de todos mis argumentos, Franco me respondió que no cambiaría la cena de su madre por nada en el mundo.

Le he advertido que si no cambia de decisión, me iré a la casa de mi madre a pasar las fiestas y no nos veremos. Señora Moro, no sé si me estoy comportando como una inmadura, pero me duele todo esto. Ayúdeme.

CONSEJO

Estimada Lucy, es normal que te sientas frustrada porque tu pareja no valora tu esmero por mejorar en la cocina. Es momento de que te sientes con él y hables seriamente. Explícale lo mucho que te afecta todo esto. Lleguen a un acuerdo en el que ambos queden contentos. Con comunicación todo se puede solucionar. Mucha suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe