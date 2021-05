¿Y qué dicen los candidatos que disputan la segunda vuelta electoral sobre el transporte, un tema muy importante porque mueve al país?

De parte de Perú Libre, o Pedro Castillo, no se oye, padre. “Don Juan, estamos ninguneados por este señor de sombrero”, me comentó ‘El Chava’, un taxista amigo que a diario recorre Lima.

Y tiene razón porque el discípulo de Vladimir Cerrón ni siquiera nos ha mencionado como parte de sus generalidades. Para él, los ‘cañas’ que llevamos a las mamitas o chambas a su casa, no existimos.

¿Y Keiko Fujimori? “En materia de transporte, plantea fortalecer la infraestructura portuaria y aeroportuaria, invirtiendo los recursos de manera estratégica y razonable en las zonas del país que más desarrollo requieren. También busca promover el desarrollo de transporte eco amigable, privilegiando el desarrollo de las vías para vehículos no motorizados, tanto en el sector urbano como en el rural. No obstante, omite explicar si seguirá contando o no con la Autoridad del Transporte Urbano (ATU)”, informó el diario Gestión.

Aquí no entramos en politiquería, simplemente a los trabajadores del volante nos interesa saber si estamos en el radar el próximo Gobierno. Y vemos que, aunque sin precisiones, la hija de Alberto Fujimori sí nos tiene presente y habla de tips importantes, como el “transporte eco amigable” y los “vehículos no motorizados”.

PARQUE AUTOMOTOR

Dato importante: en 2020, en plena pandemia, la búsqueda de bicicletas en venta por internet, creció en 282%. Un montón. Y no es menor el dato de que, en Lima y Callao, circulan unos 93,962 taxis autorizados, de manera que de todas maneras deberíamos estar en la agenda de Fujimori y Castillo como parte de la solución integral al caótico transporte que tenemos a nivel nacional.

Saquen ustedes sus conclusiones. De momento, a los colegas taxistas, les pedimos que se limiten a respetar los protocolos sanitarios. Se protegen ellos y protegen a los clientes. Ahora vamos con el chiste: Un hombre caminaba por la pista hablando por teléfono cuando se le acerca una rubia en un carrazo y le dice: -¡Súbete! -¿A tu carro? -No, a la vereda. ¡Hasta el próximo miércoles!