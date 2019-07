​Advíncula está feliz de seguir en el Rayo Vallecano y sueña con el ascenso

El defensa lateral derecho peruano Luis Advíncula, seleccionado del Perú, se mostró feliz por ser parte del Rayo Vallecano, luego de que el equipo madrileño ejerció la opción de compra que tenía sobre él al pagar alrededor de tres millones de euros al Tigres mexicano.

"Estoy muy contento de haberme quedado en el Rayo. Tanto el club como la gente me trataron muy bien, me adapté muy bien al club y a Madrid. Eso hizo que me quede aquí", declaró.

En su primera campaña en Laliga española, el zaguero no pudo evitar el descenso a la segunda categoría, pero confía en el retorno a la primera.

"Fue una temporada muy complicada. Lamentablemente no logramos el objetivo que nos habíamos planteado a principio del curso. Pero creo que de los errores se aprende. Creo que tenemos plantel para pelear por el ascenso, que es lo que el grupo ahora se ha planteado", recalcó.

"Creo que hay un gran grupo y que las cosas van a ir muy bien. Sabemos lo que pasó el año pasado, que no fue un gran año. Pero creo que este año va a ser totalmente distinto", manifestó el peruano que en su país es conocido como “El Rayo” por su parecido con Usain Bolt, con quien comparte algo de su velocidad.

Sobre su última Copa América, con Perú subcampeón, afirmó: Ya ha pasado un tiempo pero creo que es una de las mejores experiencias que me ha tocado vivir. Jugar una final de la Copa América es algo que no sucede todos los días y estoy contento por lo que me tocó vivir".