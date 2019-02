Alejandro Hohberg: "Sinceramente, no pienso en la Selección Peruana. Estoy enfocado en la ‘U’"

Al ser entrevistado por Gol Perú, el futbolsta peruano-uruguayo Alejandro Hohberg reveló que no está interesado en la selección peruana que la dirige Ricardo Gareca y prefiere enfocarse en su nuevo equipo Universitario de Deportes con Nicolás Córdova.

“Sinceramente, no pienso en la Selección Peruana porque es algo distinto lo que me ha pasado este año con la decisión que tomé. Estoy enfocado en la ‘U’ y que le vaya bien este año. Para llegar a la selección hay que destacar en el club. Mi deseo es que le vaya bien a la ‘U’, juguemos bien y estemos peleando arriba”, dijo cuál es su prioridad.

"Fue la mejor decisión”, calificó su incorporación al equipo crema que lo pensó junto a su familia.

(FOTO) Entrenamiento de Alejandro Hohberg con la 'U'

“No venía manejando la posibilidad, pero no me sorprendió porque Nico había tenido interés en llevarme a otros clubes cuando estaba en Chile. Luego no ese acercamiento no hablamos, solo nos cruzamos en los clásicos. Cuando me llamó me contó las ganas que tenía de unirme y las ganas de club, también. Fue lo más clave para mí. Siempre es importante que el DT muestre interés y sienta que puedes encajar bien. Me agradó que se mantuvo la base del equipo y que han fichado buenos jugadores”, declaró detalles de cómo fue el contacto para la contratación.

Sobre sus compañeros de equipo señaló: “Conocía a varios, al haberlos enfrentado o como ex compañeros. El día a día es lo más importante. Me enfoco en adaptarme al equipo, conocer los movimientos de mis compañeros y que ellos conozcan los míos. Nico me pide que sea profundo cuando tenga la pelota, solidario con la marca, incisivo yme llene de confianza. Con Jersson Vásquez me conozco de la Univesidad San Martín y eso es importante en el campo”.

Finalmente no olvidó dar las gracias a su hinchada en la 'Noche Crema': “Agredecerle al hincha por el otro día, fue una noche muy linda, se volvió a ganar la Noche Crema luego de muchos años. Me sentí cómodo y quiero decirles que vamos a pelear todo en el año. Me dieron una buena bienvenida para que esté cómodo y me hicieron saber a dónde he llegado. Sé la responsabilidad que tengo”.

