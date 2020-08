No la pasa bien en plena pandemia del Covid-19. Nos referimos al periodista deportivo, Alex Risi, quien se encuentra atravesando un momento complicado, pues requiere ser operado de un glioma cerebral (tumor en el cerebro y la médula espinal). De acuerdo a la información que colgaron en Facebook, amigos del ex conductor de televisión, esta operación no solo es riesgosa, sino que su costo es muy alto, por lo que se abrió dos cuentas a favor de él.

“Nos tomó por sorpresa su actual estado de salud. Tras permanecer internado, por cuatro días, en la Clínica Tezza de Monterrico, Alex está, ahora- en esa misma condición - en Oncosalud, donde el martes venidero será sometido a una delicada intervención quirúrgica, la que -con el favor de Dios - aguardamos, sortee exitosamente, y se recupere a plenitud”, escribió Óscar Moral Cornejo, amigo de Risi.

ES HORA DE AYUDAR

Para poder ayudar en los gastos de la operación y recuperación de Alex Rissi, lo puedes hacer a través de la cuenta BCP en dólares 19315091900143 o sino a la cuenta interbancaria 00219311509190014310.

“Alex Rissi Caro, es un colega de muy destacada trayectoria. Empezó haciendo sus pinitos en el recordado Diario “Hoy” a mediados de los 80. Iba, a la redacción por las tardes, aún con uniforme escolar, y desde el comienzo demostró amplitud de conocimientos, sobre todo en fútbol, automovilismo y box, a nivel internacional. Dejando en claro - como sin duda ocurrió- que daría mucho que hablar en la profesión, y lo confirmó al ocupar importantes cargos en diferentes medios de comunicación, como TV Perú, Canal 7, y Radio Nacional del Perú, dónde ejerció la jefatura de Deportes por varios años”, señaló Moral Cornejo a manera de destacar la experiencia de Risi en el área deportiva.

“Desde esta modesta esquina, enviamos a Alex Rissi, nuestros fervientes deseos por su recuperación y reincorporación a la actividad que tanto le apasiona. Y es que Alex lleva el periodismo deportivo en las venas. Somos - reiteramos - privilegiados testigos de sus inicios en nuestra amada profesión .También de su permanente crecimiento como un periodista objetivo que, prontamente, se convirtió en voz autorizada y de mucho prestigio en el periodismo deportivo, y lo aguardamos muy pronto para que nos deleite con sus muy entretenidas , y nutridas notas periodísticas, y con sus agudos y acertados comentarios por radio y TV”, acotó.