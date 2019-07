Alexandra del Solar enfurece con sus compañeros tras no poder preguntar Gareca: "Esto es machismo"

La periodista Alexandra del Solar del 'Gol Perú' enfureció con sus tres compañeros de programa luego de enlazar en vivo con el entrenador Ricardo Gareca, debido a que ninguno la dejó realizarle preguntas al técnico. Es decir, los presentadores la ignoraron por completo.

Al ver esta actitud, la periodista deportiva se molestó en vivo, diciendo: "¿Y yo? Bien gracias, me obviaron", exclamó la conductora.

Bruno Ginnochio, quien se encontraba en el panel, no le tomó importancia a lo dicho por Alexandra del Solar y siguió hablando de Ricardo Gareca. Sin embargo, la periodista no se quedó callada y volvió a resaltar: "Me ha parecido muy mal que me hayan obviado. Machismo total. Los tres (comentaron) y ¿yo, qué? estoy pintada acá", dijo completamente ofuscada.

El entrenador de la selección peruana concedió una entrevista a distintos medios, uno de ellos fue a 'Gol Noticias', pero como se aprecia, Alexandra del Solar decidió quejarse en vivo al ver que Jesús Arias, Maxi Mendaña y Bruno Ginnochio sí pudieron participar de las preguntas, mientras que ella solo presenció la conversación.