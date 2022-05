​Alexis Sánchez: árbitro 'troleó' al chileno por su forma de hablar [VIDEO]

Un hecho que no muchos notaron al inicio está empezando a circular en redes sociales, generando una serie de burlas y memes graciosos. Si bien lo que más llamó la atención de la final de la Copa América Centenario fue la triste renuncia de Lionel Messi a la selección argentina, hubo otra cosa a destacar.

El primer tiempo del partido final por Copa América Centenario fue muy trabado y bastante peleado. Tanto así que hubo dos expulsados (uno por cada bando): Marcelo Díaz en Chile y Marcos Rojo en Argentina. Ante tanta tarjeta roja, el chileno Alexis Sánchez se acercó hasta el árbitro Héber Lopes para hablar con él en el entretiempo.

Luego de la queja del volante argentino Augusto Fernández, Alexis Sánchez también le reclamó al árbitro. Sin embargo, lo que no esperó el chileno Alexis Sánchez es que el brasileño no le entendiera y le respondiera de la siguiente manera: "Habla más despacito que no entiendo".

Obviamente esta escena protagonizada por Alexis Sánchez se viralizó en twitter y otras redes sociales. Muchos usuarios aprovecharon para burlarse ya que lo tomaron como una troleada del referí contra los chilenos y su "particular" forma de hablar.

"Habla más despacio que no entiendo" le dice el árbitro a un chileno. Pedirle hblar lento a un chileno, es casi como insultarlo.

— Dobby Diastema (@GeoHouston) 27 de junio de 2016

"Habla más despacito que no entiendo"

-#PartyChilensisFtLaRoja pic.twitter.com/whchjPwJHV

— ValentinA❤ (@GiantShouter) 27 de junio de 2016

MIRA ESTO:

Chile campeón en la cara de Messi: las imágenes de la final [FOTOS Y VIDEO]

Facebook: Niña seca las lágrimas de Messi y conmueve en redes

Lionel Messi: su penal fallado y el llanto de otra final perdida [VIDEO]

Lionel Messi: Antonella Rocuzzo y su conmovedor mensaje de aliento a su pareja