Los hinchas que no pudieron, o simplemente no quisieron ingresar al Estadio Melanio Coloma, no encontraron mejor manera que subirse a las paredes del perímetro del recinto en Sullana para no perderse el choque entre Alianza Lima y Alianza Atlético, por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Si bien puede calificarse de ingeniosa dicha forma, no deja de ser peligrosa, considerando la altura de los muros. El hecho fue comentado por los encargados de la transmisión del encuentro para la TV y recordaron las veces que pasó algo parecido en el Estadio Heraclio Tapia de Huánuco, cuando los seguidores se subían al cerro aledaño para ver el cotejo.

Alianza Lima vs. Alianza Atlético: la previa

Alianza Lima llega al partido sin Jairo Concha, debido a que fue expulsado contra los Carlos A. Mannucci. Tampoco aparece el paraguayo Édgar Benítez por no estar en óptimas condiciones.

Retorna con la delegación Wilmer Aguirre, fuera de la lista la semana pasada. El ‘Zorrito’ se suma a las alternativas ofensivas del entrenador Carlos Bustos, quien cuenta con Hernán Barcos, Cristian Benavente o Arley Rodríguez.

“Sabemos que iremos a una plaza difícil, el clima, el horario, la cancha, los jugadores saben que tendremos que adaptarnos a todo, ante un rival que ha ganado los partidos de local que le tocaban”, valoró el DT aliancista en la antesala.

De su lado, el técnico Mario Viera desea mantener la buena racha de Alianza Atlético: “Estamos en un momento en el que vamos de menos a más”. Sobre el visitante, el DT advirtió: “Es un rival más, pero tenemos que preocuparnos en lo que tenemos que mejorar”.