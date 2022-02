Beto Da Silva concretó el retorno a César Vallejo el último jueves. El delantero firmó con los norteños por toda la temporada 2022 y arranca un nuevo capítulo con mucha ilusión. Aunque, el futbolista admitió que trabajó en las últimas semanas con Alianza Lima para que el técnico Carlos Bustos y el resto de su equipo le conozcan.

De hecho, el artillero fue presentado oficialmente como parte del plantel de los íntimos y hasta tuvo minutos en la Noche Blanquiazul. Precisamente, el jugador comentó cuáles fueron sus sensaciones por el ingreso al campo y la reacción de los miles de hinchas que llegaron en esa jornada al estadio Alejandro Villanueva.

“Fue una noche bien bonita, la disfruté. Entré un rato, traté de generar alguna ocasión de gol. Eso de la gente pifiándome no lo escuché, más sentía había gente aplaudiéndome que pifiándome. Creo que es normal por todo lo que sucedió en Alianza”, reconoció Beto Da Silva en conversación con TV Perú.

Enseguida, el delantero recordó cómo fue el regreso a tienda blanquiazul hace solo unas semanas y el objetivo que se había planteado. “Lo primero que pensé fue presentarme y entrenar al máximo. Mostrar todas mis condiciones porque el comando técnico no me conocía”, sostuvo el ex Sporting Cristal.

Otra vez ‘Poeta’

Sin oportunidad de mostrarse con Alianza Lima, Da Silva valoró la opción de retorno a César Vallejo, club que defendió en 2021 en calidad de cedido. Así, el ex Gremio agradeció por la disposición de todas las partes involucradas para cerrar el fichaje por el conjunto de Trujillo, con el que no podrá disputar la Copa Libertadores.

“Siempre estuvo la posibilidad de volver a Vallejo y llegaron a un acuerdo. No pusieron ninguna traba para venir, así que lo agradezco. La decisión de volver es porque le tengo un cariño al club y ellos también me lo han demostrado”, expresó el futbolista de 25 años.

En el cierre, Beto Da Silva desea conseguir el campeonato, en lo colectivo, y entrar en buena racha para tentar el regreso a la Blanquirroja, en lo individual. “Ojalá podamos alcanzar el título, tenemos un buen equipo. Ojalá pueda marcar muchos goles y quizás volver a la selección peruana”, sentenció.