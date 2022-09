Alianza Lima vuelve a una situación de crisis tras la salida del técnico Carlos Bustos y la puesta en riesgo del objetivo mayor: el bicampeonato. El equipo íntimo, luego del exitoso 2021 donde logró el título nacional, volvió a apostar por la experiencia que los veteranos pueden dar. Así, decidió seguir con Jefferson Farfán (37 años), además de sumar jugadores como Christian Ramos (33) y Pablo Lavandeira (32), además de sumar a Cristian Benavente, ex selección peruana que venía de un año de estar de para.

A eso se suma que volvió a apostar por jugadores como Hernán Barcos (38) y Wilmer Aguirre (39). Con todo ello, el 2022 al volver a ser un torneo descentralizado (el 2021 se jugó todo en Lima), el equipo íntimo se sintió y le ha costado mucho encontrar una regularidad.

Para empezar, su participación en Copa Libertadores fue para el olvido, cerrando con un 7-1 en casa de River Plate de Argentina que ha de ser una de las peores presentaciones internacionales. A eso se suma el factor Farfán, quien jugó recién en el clásico luego de estar 9 meses de para.

Perder el clásico (2-0) en Matute le costó la cabeza al técnico Carlos Bustos, pero también obliga al club a hacer cambios en los cimientos del proyecto 2023. Para empezar, habrá que buscar nuevo entrenador y las voces en la interna de Alianza Lima apuntan a construir un equipo más joven, con figuras de proyección, dejando así a la excesiva cantidad de veteranos sin piso para el 2023.

Los favoritos para partir

La lista la encabeza Jefferson Farfán, quien este octubre cumplirá 38 años y lleva apenas 10 minutos de fútbol este 2022 debido a sus lesiones. Su problema con la rodilla, su mal estado de forma y su poca continuidad son determinantes para que el 2023 no renueve. Eso sí, el club espera una decisión del jugador y que parta de él mismo la decisión de colgar los chimpunes.

A la lista le sigue Wilmer Aguirre, delantero de 39 años que aunque en el medio local ha respondido en algunas ocasiones, ya no es un jugador para competir de manera óptima en torneos internacionales. Pasa lo mismo con Hernán Barcos, delantero de 38 años que fue fundamental para el título 2021, pero que este 2022 ha evidenciado que le cuesta mucho más rendir a tope en partidos exigentes, como en el caso del clásico o cuando hay que ir a altura.

Arley Rodríguez (29) y Aldair Rodríguez (28) son otros dos atacantes que no continuarían en la escuadra íntima por su irregular desempeño. Josepmir Ballón (34) y Christian Ramos (33) también serían puestos en evaluación con el objetivo de darle más espacio a jóvenes valores. Pablo Míguez (35) tampoco continuaría en la institución íntima.

Paolo Hurtado (32) es otro de los grandes candidatos para no continuar: no ha logrado consolidarse y no ha sido decisivo pese a su experiencia y trayectoria. Gino Peruzzi, refuerzo de este 2022 también estaría en lista. Otro que es duda para la próxima temporada es Cristian Benavente.