Alianza Lima se llevó el triunfo (2-1) en su visita a Carlos Stein en Jaén. El partido se definió con un gol de penal de Hernán Barcos, luego de que el árbitro Christian Santos determine que Pablo Lavandeira había sido infraccionado por Óscar ‘Neka’ Vilchez, hecho que siendo siendo tema de discusión.

Tras el encuentro, válido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1, Lavandeira se refirió a dicha situación y señaló que la falta comenzó fuera del área y terminó dentro de la misma.

“(Pasó) Lo que vieron ustedes en la TV. La falta empezó afuera del área y terminó adentro. Me agarró afuera del área y terminó de soltarme y a terminar de hacerme penal dentro del área. Por algo cobró penal”, expresó el uruguayo, en entrevista con Fútbol en América.

Por otro lado, Lavandeira negó que le haya dicho a Vílchez que no había sido pena, como lo dejó entrever el integrante de Carlos Stein en Twitter. “Le dije a ‘Neka’ que él me agarra fuera del área, pero nunca le dije que no había sido penal”, indicó.

“Me extraña de ‘Neka’, ahora le voy a mandar un mensaje. Capaz que entendió mal lo que yo le quise decir. Yo lo que le dije fue que él me había agarrado fuera del área, me había empezado a agarrar fuera del área, pero no le dije que no había sido penal en ningún momento”, añadió Lavandeira.

Del tema también opinó Hernán Barcos. “Pregúntenle al árbitro. Si nos cobra, lo pateamos y, si no, no. Por suerte, hubo penal, se cobró el penal y lo pudimos convertir”, dijo el ‘Pirata’ al mismo medio, en la llegada de la delegación aliancista a Lima,