Escuchar y ver declarar a Paolo Guerrero a su salida de la Videna ya se ha hecho una constante. La tarde de este jueves, el peruano volvió a referirse a la chance de jugar en Alianza Lima, aunque dejó en claro que está concentrado en su recuperación y que desde la vitoria nadie se ha comunicado con él.

“Yo no descarto nada, pero primero tengo que jugar”, señaló el capitán de la selección peruana tras salir de entrenar, en diálogo con Canal N. “Estoy trabajando para estar listo lo más antes posible y definir mi futuro. Me preocupa mi recuperación, porque si no lo hago no voy a poder volver a jugar fútbol”, comenzó diciendo.

No hay preferencia por volver a Brasil, puntualizó el ‘Depredador’, quien no le cerró las puertas a los ‘Íntimos’. “No es que sea la prioridad. Por ejemplo se habló mucho de Alianza en estos días y a mí me encantaría regresar, pero nadie se ha comunicado conmigo. No he tenido ningún acercamiento, yo me mantengo entrenando aquí (en Videna), esa es la verdad”, afirmó.

Si llega una oferta desde Alianza Lima sería seriamente contemplada, indicó Guerrero. “Yo siempre analizo propuestas y voy a evaluar, más aún tratándose del equipo de mis amores, que es Alianza Lima, pero yo no puedo definir nada mientras no pueda jugar”, añadió en ese sentido.

“Yo quisiera estar jugando hoy, estar haciendo fútbol, pero es un proceso y quien lo define es mi terapeuta. Estoy yendo bien, con calma, no quiero ir a paso rápido”, sentenció.