El partido Alianza Lima vs. Melgar se disputará este sábado 12 de noviembre, desde las 8:00 p. m., en Matute, por la final de vuelta de la Liga 1. A poco del encuentro, se conoció que los equipos, debido a su gran temporada, recibirán un importante premio monetario, por parte de la Federación Peruana de Fútbol y la Conmebol.

La FPF reveló que ha trabajado de la mano con el máximo ente rector del fútbol en Sudamérica y acordaron entregar un premio valorizado en un millón de dólares. Esta inyección económica será de gran ayuda para la planificación de los clubes en el 2023, teniendo en cuenta que participarán en la Copa Libertadores.

Según el comunicado, el campeón percibirá 600 mil dólares; mientras que el subcampeón de hará acreedor de 400 mil dólares. “Será para recompensar su esfuerzo durante toda la temporada 2022 y afrontar ya mismo las próximas competiciones internacionales que organiza la Conmebol”, resalta la publicación.

Al margen de esta bonificación, Melgar y Alianza Lima también tienen seguro un premio por parte del Consorcio Fútbol Perú, empresa que emite los partidos por televisión. En este caso, en vencedor de la final obtendrá 354 mil dólares; en tanto que el perdedor recibirá 236 mil dólares. Sporting Cristal, que fue tercero, ganó 118 mil dólares.

Alianza Lima y Melgar embolsarán un importante premio económico. (Foto: FPF)

¿Cómo se define al campeón de la Liga 1?

Melgar conseguirá el título con un empate en Matute (luego del 1-0 a favor en la ida), mientras que Alianza Lima necesita un triunfo con una diferencia de dos goles o más para remontar la serie y alcanzar el trofeo (2-0; 3-1; 3-0; etc.). En caso que los ‘Blanquiazules’ ganen por la mínima diferencia (ya sea 1-0; 2-1; 3-2 y así sucesivamente), el duelo se definirá en la ronda de penales (el gol de visita no tiene valor extra, no habrá tiempo extra ni tercer partido).