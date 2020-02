Habló un histórico. Las nuevas imágenes difundidas de Carlos Ascues y Jean Deza fuera de una cancha de fútbol han sido tema de conversación de todas las partes involucradas al fútbol y sobre todo a Alianza Lima. Waldir Sáenz, máximo goleador del club blanquiazul, tomó la palabra y señaló que a él solo le important lo que hagan los jugadores dentro de una cancha de fútbol.

Carlos Ascues y Jean Deza nuevamente fueron portada, tras una salida nocturna en su día libre. Su reincidencia en ello habría incomodado al comando técnico de Alianza Lima, así como a la gerencia, por lo que se tomarían medidas disciplinarias que los mantendrían lejos del primer equipo por algún tiempo.

Este hecho no fue tomado a bien por el ídolo ‘blanquiazul’, Waldir Sáenz, quien consideró que cada jugador es libre y no debería ser motivo de noticia lo que haga fuera del campo. “El club tiene su propio reglamento, por lo que ellos sabrán qué hacer con sus futbolistas. A mí háblenme de lo futbolístico, lo demás me tiene sin cuidado”, indicó a Las Voces del Fútbol.

“La dirigencia es la que tiene que tomar la decisión y cartas en el asunto, pero internamente y no ventilarlo, como se ha hecho. Como persona de fútbol, tiene que haber una explicación al club, porque ellos lo pide, sino te botan. Pero en su día libre, los futbolistas pueden de hacer lo que gusten”, precisó Sáenz.

La sanción de Alianza Lima

Alianza Lima tendría previsto una sanción a Carlos Ascues y a Jean Deza, que incluiría no ser convocados para el duelo de este fin de semana ante Ayacucho FC, por la cuarta jornada del Torneo Apertura; además, de una medida económica.

Ojo a un detalle, los jugadores de La Victoria tienen una cláusula de disciplina, por lo que se reincide en actos contra el club, bien se podría prescindir de ellos. La decisión final se conocerá en los próximos días.

