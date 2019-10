El periodista deportivo, Erick Osores, está en el ojo de la tormenta. Un desatinado comentario le ha costado una avalancha de críticas en las redes sociales, provocando que el canal donde trabaja exprese su rechazo enérgicamente.

“Informamos que hemos tomado acciones disciplinarias en relación al señor Osores y ratificamos nuestro compromiso con el respeto a los derechos de todos y la no discriminación”, se lee en el comunicado de América TV.

¿Qué dijo Erick Osores?

El periodista conduce un programa llamado Futboleros 2.0 que se emite en sus redes sociales. Ayer cuestionó a los dirigentes de las ligas departamentales de fútbol luego que ellos avalaran los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Sin embargo, al mostrar su rechazo por las presuntas irregularidades en el fútbol peruano, usó calificativos despectivos en su intervención:

"Durante años de años se ha dicho que el cáncer del fútbol en nuestro país son las ligas departamentales, claro, como son unos cholitos que no saben defenderse, descuajeringados, que se van al avión y se ponen un saco verde con una camisa azul, y que son malaspectosos, gente que no tiene ese nivel de haber llegado como gente de Primera División (...) Serán unos cholitos, comen con la boca abierta, que en el hotel cinco estrellas están vestidos con buzo y no con traje de 2 mil dólares, de Armani, lo que ustedes quieran. La prensa durante años se ha encargado de desprestigiar a esta gente, y que se lo tienen bien merecido, porque donde te pueden sacar cinco soles te roban y te sacan mil soles, págame para el árbitro, son rapiña, pájaros fruteros”, reclamó el periodista en su programa.

La Defensoría del Pueblo también condenó las frases usadas por el conductor de América Televisión:

“Condenamos mensajes discriminatorios de periodista Erick Osores, que pueden constituir delito de discriminación. Periodistas y medios deben cumplir mandato constitucional de contribuir a educación ciudadana y no promover prejuicios y estereotipos denigrantes”

Cabe mencionar que el periodista editó el video colgado en Youtube.