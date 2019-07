​Novia de Edison Flores da fuerte respuesta cuando la tildan de convenida y ridícula

Ana Siucho, novia y futura esposa del integrante de la selección peruana Edison Flores, se mostró orgullosa tras el encuentro que Perú disputó ayer en el estadio de Porto Alegre de Brasil donde le ganó por una goleada de 3-0 a su similar de Chile.

De esta manera, Perú pasó a la gran final del torneo, la cual disputará este domingo 7 de julio frente a Brasil, anfitrión de esta Copa América.

(FOTO) Edison y Ana están comprometidos en matrimonio

Ana Siucho no dudó en compartir un pantallazo del chat de WhastApp que tuvo con Edison Flores previo al partido Perú vs. Chile.

En esta conversación, Ana y Edison se muestran muy enamorados y ella le dice que se divierta y que de lo mejor de él en la cancha.

Sin embargo, la novia de 'oreja' Flores fue calificada de "convenida" y "ridícula" por mostrar la conversación privada con el 20 de la selección peruana.

Ante esta situación, Ana Siucho no tuvo mejor idea que responder no con palabras, sino con emojis mostrando el dedo medio, en señal de oposición a lo que le dicen.

"Pinche convenida" y "No se qué pretendes con eso ?, que el mundo lea y vea que un futbolista te dice, te amo ??, no se, creo que tu amor en realidad no es el graaaan amorr, sino la carencia q tienes tú de afecto, insisto porque un futbolista te dice, te amo, porque revisando el instagram no tienes ninguna dedicatoria cuando el orejas era de barrio, feito, con acne, cholito, en pocas palabras: RIDICULAAAA", fueron los terribles comentarios que recibió Ana Siucho y a los que respondió con los emojis.