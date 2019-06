André Carrillo se defiende por audio de Whatsapp que lo acusa de indisciplina | FOTO

Hace días, un audio en WhatsApp donde se denuncia una indisciplina de André Carrillo empezó a circular. Supuestamente, ese sería el motivo por el que no fue titular en la Copa América. Sin embargo, un audio dio a conocer que ese no fue el motivo por el que Ricardo Gareca no lo eligió.

Es así que el futbolista publicó en su cuenta de Instagram y Twitter que "personas malintencionadas2 intentan "afectar a la selección".

El delantero de 28 años indicó, además, que se encuentra trabajando de forma intensa para cuando le toque jugar. "Doy todos los días mi máximo esfuerzo para estar preparado", escribió y recalcando su amor por la bicolor.

André Carrillo solo ha disputado tres minutos en esta Copa América al ingresar en el primer partido contra Venezuela en el que la selección peruana empató sin goles.

Lee el mensaje de André Carrillo en redes sociales

"En los últimos días, personas mal intencionadas han circulado información falsa que afecta mi reputación y busca afectar a nuestra Selección".

"Al respecto, debo decir que soy parte de un equipo y que mis compañeros y yo estamos listos para competir y defender los colores de nuestra selección bajo las órdenes del Comando técnico liderado por el Profesor Gareca".

"De mi parte, doy todos los días mi máximo esfuerzo para estar preparado y aportar a mi equipo cuando se me necesite. No hay mayor orgullo ni mejor sentimiento que defender los colores de mi Selección".

"Agradezco públicamente el apoyo de mis compañeros en esta situación. Uno por uno me han hecho sentir su apoyo en este momento. También a mi familia, amigos e hinchas que me han hecho llegar sus muestras de apoyo y cariño de distintas maneras. Somos un grupo fuerte y nadie va a romper la unidad que existe entre nosotros".