Ángel Cayetano es uno de los refuerzos que llegó a Universitario de Deportes para encarar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2022. Como zaguero o como mediocampista, el uruguayo intentará ganarse un lugar y, para conseguir los objetivos, no puede falta nunca la motivación, algo que tiene de sobra.

“Mis expectativas son muy altas. Cuando me habló Gregorio (Pérez), me dijo lo que era este club, que era espectacular. Un club grande. Nunca había estado en un club así, la verdad, pero a la vez ir entendiendo bien lo que es, lo que significa y lo que tengo que ser como jugador que representa estos colores”, señaló en un video que compartió Universitario.

En el material audiovisual, que se difundió este sábado, día en el que el futbolista cumplió 31 años, Cayetano subrayó el apoyo de la hinchada.

“Cuando ya estaba más o menos conversado que venía para acá, empecé a buscar a la hinchada de la ‘U’. es impresionante. Esa energía se transmite en la cancha y, a veces, es difícil tener un juego con la tenencia porque esa misma hinchada te empuja. Hace que vayas directo”, dijo.

La emoción de Ángel Cayetano por llegar a Universitario de Deportes. (Video: Universitario Play)

“Eso es lindo, pero tienes que manejarlo en la cancha, porque no puedes jugar siempre para adelante”, agregó.

En esa línea, inevitable era que se refiera al tema de la garra, característica con que se identifica a Universitario y, por supuesto, al fútbol uruguayo.

“El hincha me recibió de la mejor manera, me he cruzado con pocos, pero lo que me dicen es sobre la garra. Se identifican con los uruguayos con eso. Yo también estoy identificado con la garra”, dijo Cayetano.

Entre otras cosas, Cayetano recordó lo que vivió cuando, en su etapa en Cerro Largo, visitó el Monumental para la Noche Crema del 2020.

“Cuando me invitaron, no tenía mucho conocimiento de lo que era el estadio con gente. Cuando llegamos, nos asombramos de la cantidad de gente que había, de la hinchada, de la presentación de los jugadores. Quedamos admirados de lo que es el evento”, relató.

“No soy mucho de decir, de hablar qué voy a hacer. Me gusta hacer las cosas y que se identifiquen con eso. Lo principal es que voy a darlo todo, tener un total compromiso, sentirme parte de la institución y dejar todo”, sentenció.