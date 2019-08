La voleibolista Ángela Leyva denunció los maltratos recibidos de parte de la Federación Peruana de Vóleibol (FPV), motivo por el cual no participará en el Sudamericano 2019.

La matadora contó que pese a una lesión que actualmente presenta, tiene la posibilidad de jugar al recuperarse; sin embargo de un momento a otro se enteró que había sido sacada de la selección.

“Para mí es complicado tener una lesión de este tipo, lo que yo tengo es un desgarro en el supraespinoso derecho, el desgarro tiene un 20 % que no es de gran manginutd, se puede solucionar y todo tiene solución, requiere un tiempo; el médico me dijo que lo puedo tratar y que puedo regresar", contó.

Agregó que se enteró de la noticia por sus compañeras. “Por la mañana yo estuve en el entrenamiento y el DT sabía que ya no estaba en la lista. Yo pienso que es una falta de respeto. Le mandé un mensaje por la noche preguntándole qué había pasado, el me dijo: Sabía que era una falta de respeto -si no reconocía yo pienso que no tenía corazón-, yo hice mal en no comunicarte antes de hacerlo público, pero tienes que venir porque debes despedirte de tus compañeras y te deseo éxitos a tu viaje a Turquía”.

En entrevista con Milagros Leiva, Ángela Leyva dijo estar aún dolida por no haber sido considerada en la lista y espera una explicación de parte del entrenador.