La bailarina de la agrupación de cumbia Agua bella y expareja del futbolista Martín Távara, Angye Zapata está en el ojo de la tormenta luego de que ella misma denunciara públicamente las agresiones que sufrió a lo largo de más de 2 años, tiempo en el que mantuvo una relación con el deportista del Sporting Cristal.

Fue el fin de semana donde Angye Zapata cogió su celular y empezó mostrar a través de sus redes sociales, los chats ofensivos donde Martín Távara la amenaza con volver a golpearla.

La joven de 21 años se presentó en el set de Magaly TV para concederle una entrevista en vivo en la cual dio todos los detalles de lo que le tocó vivir.

Martín Távara en el ojo de la tormenta tras acusaciones de su expareja Angye Zapata. (Foto: captura ATV / Instagram)

Angye Zapata también se manifestó a través de su red social en Instagram, donde reflexionó sobre todo el tiempo que guardó silencio por no perjudicar a quien entonces fue su pareja. La bailarina aseguró que no le desea a nadie lo todo el calvario por el que atravesó.

Incluso, Angye se llegó a cuestionar sobre qué hizo mal para merecer todo lo que le ha sucedido al lado de Martín Távara.

“Lo que pasé no se lo deseo a nadie! Siempre me he mostrado muy fuerte y quizá con errores pero siempre me he mantenido firme en la posición de apoyar a mi expareja en lo que estaba a mi alcance, dejando de lado mi valor como mujer y las oportunidades en mi carrera se veían afectadas por su maltrato psicológico y físico”, escribió.

“Miro con nostalgia todo lo que aguanté por un pensamiento equivocado que tenía de “si mi pareja está bien, yo también lo estaré”. Me quitó toda esa luz que tenía y estoy en proceso de recuperarme, no es fácil. Me he preguntado muchas veces qué hice mal para merecer todo esto”, agregó la jovencita quien adelantó que llevará su caso por la vía legal.