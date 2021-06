Una serie de sucesos en pocos minutos le dieron el empate a Chile contra Argentina. Nicolás Tagliafico cometió una falta que le dio un penal a la selección chilena. Arturo Vidal fue el encargado de dispararlo, pero rebotó y Eduardo Vargas aprovechó anotando de cabeza para el 1-1 sobre la Selección de Argentina.

El conjunto chileno tuvo que esperar que el VAR confirme el gol del empate; y, así sucedió. Con este resultado, ambas selecciones suman un punto dentro del grupo A.

A pesar del resultado, se pudo ver la magia de Messi. Giovani Lo Celso recibió una falta cerca del área y se pitó un tiro libre para Argentina. Leo fue el encargado de realizarlo y disparó con un zurdazo imposible para Claudio Bravo, dado que fue directo al ángulo.

Show Player

De esta manera, Argentina no logró mantener su superioridad sobre Chile en el estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro.

En declaraciones oficiales para la Copa América, Messi señaló que luego del penal a la ‘Albiceleste’ le faltó tranquilidad. “Empezaron a manejar la pelota, nosotros no pudimos tenerla y se complicó el partido”, sostuvo el capitán de Argentina

A pesar de que sintió que les faltó jugar más rápido, la ‘Pulga’ consideró que “la cancha no ayudaba mucho tampoco” y que el penal no le pareció, pero que cambió el rumbo del duelo. “Ahora tenemos a Uruguay que también será muy parejo, muy complicado. Tenemos dos partidos muy complicados, por eso queríamos empezar ganando, pero no se logró”, concluyó el astro argentino.