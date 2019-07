Arturo Vidal da la razón a Lionel Messi y afirma que hay favoritismo hacia Brasil | VÍDEO

Arturo Vidal habló sobre lo que dijo Lionel Messi sobre el supuesto favoritismo de hacia Brasil. Es más señaló que el árbitro no dejó jugar a Argentina cuando jugó con el país compatriota de la Copa América 2019.

"El árbitro no dejó jugar y quería ser más importante que los jugadores. El espectáculo lo hacemos nosotros, no él. Lo echó todo a perder... Leo (Messi) nunca se calienta, solo fueron pechazos con Medel. Si no se golpean no tiene porqué expulsarlos", comentó el "rey Arturo".

Señaló, del mismo modo, que el encuentro en Brasil y Argentina fue injusto. "A Argentina lo perjudicaron mucho. En ese partido claramente se vieron los dos penales y debieron cobrar lo que todos vimos. Esperamos que esas cosas no se vuelvan a repetir y que el espectáculo y el fútbol mejore", comentó.

Señaló que en Europa, donde se inventó el VAR se tienen las reglas más claras. "Acá en Sudamérica se tiene que aprender de eso y que no importa la selección, sea Brasil, Chile o Bolivia, se tienen que cobrar esos penales", comentó.

Cabe resaltar que Vidal es compañero de Lionel Messi en en la pretemporada del FC Barcelona, la cual está próxima a empezar.