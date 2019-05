Barcelona eliminado de la Champions League: Revive los 4 goles del Liverpool (VIDEO)

El centrocampista del Barcelona, Sergio Busquets, pidió disculpas a los aficionados por la goleada histórica que sufrió ante el Liverpool y la eliminación del equipo en la Champions League. Además, lamentó que no hayan podido marcar el gol que necesitaban para clasificar a la final.

"Han sido mejores que nosotros. Cuando te hacen un gol, te aprietan arriba y te roban, es muy difícil. Hemos tenido ocasiones para marcar el gol que necesitábamos y no ha podido ser. No puedo decir nada más. Pedir disculpas. Después de Roma, que vuelva a pasar esto... poco más que decir", afirmó en declaraciones a Movistar Plus.

También habló sobre el último gol del Liverpool, donde Divock Origi aprovechó los errores de la defensa a la salida de un córner: "Ha habido de todo. Un despiste, han sido más listos que nosotros, han sacado más rápido y ya está".

"Cuando un equipo te juega tan arriba, no coges los segundos balones y no aprovechas los goles...Hemos tenido ocasiones, ha sido una pena, pero es difícil ahora decir cosas. Pedir disculpas a la afición. Es muy duro irse así", agregó.

Marcó Origi marcó al minuto 7

Wijnaldum, en dos minutos - entre el 54 y el 56 - marcó dos goles. El primero fue un remate de cabeza desde el centro del área, con la asistencia de Xherdan Shaqiri. El segundo gol de Wijnaldum fue gracias a ub remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería.

Origi sorprendió a todos y marcó el cuarto gol. Fue un remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra izquierda. Tuvo la asistencia de Trent Alexander-Arnold tras un saque de esquina.

