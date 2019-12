Luis Figo brindó una entrevista a la revista ‘Icon’ en la que abordó distintos temas sobre su etapa como jugador del FC Barcelona y la estrecha relación que tuvo con Josep Guardiola. El también ex del Real Madrid acalló los rumores sobre una supuesta relación con el ahora DT del Manchester City.

“Guardiola fue un gran amigo, una persona que me ayudó mucho. Mi compañero de habitación. Pero no hubo nada. Me gustan las mujeres”, dijo Luis Figo al citado medios sobre los rumores que crearon incluso dentro la misma prensa española.

En otros temas, el exjugador portugués se refirió al día que jugó su primer Clásico español con la camiseta del Real Madrid. El recibimiento del Camp Nou a Figo fue tan hostil que hasta una cabeza de cerdo le tiraron.

“No veo mucho las imágenes porque no soy de revivir el pasado. No lo pasé mal aquellos días, para nada. La gente piensa que sí, pero es que no. Fue una experiencia para madurar. A algunos les gusta hablar de ese partido, mitificarlo, pero para mí fue un día más”, dijo.

Figo confesó también que no suele ir demasiado a Barcelona porque no tiene muchas cosas que hacer en la Ciudad Condal.

“No reniego de mi pasado, solo puedo decir cosas buenas de la ciudad. Pero no voy mucho porque actualmente no tengo demasiado que hacer allí. Pero si debo ir a Barcelona, voy. Como dicen en mi país: ‘Si tienes miedo, compra un perro’. Y yo tengo tres, así que no tengo miedo”.