Boca Juniors tuvo una semana complicada por la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Corinthians y también se quedó sin entrenador tras la salida de Sebastián Battaglia. Sin embargo, el ‘Xeneize’ se debe mentalizar en el encuentro de visita ante San Lorenzo por la Liga Profesional de Argentina.

En ese sentido, la ‘Azul y Oro’, que será dirigida de manera interna por Hugo Ibarra, anunció a los convocados para el compromiso contra el ‘Ciclón’ que se jugará este sábado a partir de la 1:30 p. m. (hora peruana). Al respecto, Luis Advíncula y Carlos Zambrano figuran en la lista de nominados.

El ‘Rayo’ disputó los 90 minutos frente al ‘Timao’ en el compromiso del último martes en La Bombonera, mientras que el ‘León’ se quedó en la banca de suplentes. Ahora, ambos esperan ayudar al equipo a recuperar terreno en el torneo argentino.

Cabe mencionar que Boca Juniors suma dos derrotas consecutivas en la Liga Profesional de Argentina. Por ahora, marcha en el undécimo lugar con 9 puntos.

Boca no estaría interesado en Gareca, según ESPN

Cuando se dio a conocer el comunicado donde indicaban que Battaglia no iba más en Boca Juniors, se especuló a Ricardo Gareca como el principal candidato, sin embargo, en el Fútbol 90 de ESPN indicaron que el técnico, que hasta hace poco dirigió a la selección peruana, no es opción.

“No lo tienen en carpeta, no apuntan en esa dirección. Si buscamos posibilidades, no iría tan lejos, miraría más el lado doméstico (torneo argentino). El tener pasado en el club o no, es un plus pero no una condición”, dio a conocer el periodista de Diego Monroig. Arcucci y Sotile, los otros panelistas, señalaron que ellos sí tenían información que antes Gareca era sí era una alternativa.