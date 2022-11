El caso de Byron Castillo, quien es acusado del supuesto uso de documentación falsa para jugar por la selección de Ecuador, tendrá su capítulo final ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. No obstante, el defensor de 23 años se mantiene al margen del proceso y se conoció que no participó en la audiencia de apelación, la cual fue solicitada por Chile y Perú.

Hace unos días, el TAS recibió los alegatos de los representantes peruanos y chilenos, con las pruebas recopiladas que mostrarían la culpabilidad del deportista. En ese sentido, la Federación de Fútbol de Chile, para argumentar su posición, solicitó que el jugador ecuatoriano pueda intervenir en el juzgado.

Sin embargo, a pesar de la convocatoria, Byron Castillo decidió mantenerse al margen, tal como ocurrió cuando el caso entró a la Comisión de Apelaciones de la FIFA (segunda instancia), la cual falló a favor del futbolista. Precisamente, Andrés Holguín, abogado del lateral del León de México, explicó la razón de la ausencia de su defendido.

“Si no fue parte del proceso que genera la apelación, por elemental derecho a la defensa y legitimidad procesal, no puede ser parte ahora”, manifestó el letrado en entrevista para El Deportivo. “No es una citación. El TAS notifica a quién solicita el apelante. Chile pidió a Byron como pudo pedir al presidente de Ecuador”, agregó.

De la misma forma, Andrés Holguín fue claro en la estrategia que viene siguiendo en la representación de Castillo: “Nuestra postura es que si no fue parte antes, no puede serlo ahora. Sería tan ilegal e ilegítima como que a usted lo condenen a la cárcel por un litigio donde no fue parte en instancias previas”. Finalmente, el abogado indicó que Byron se encuentra tranquilo, esperando jugar el Mundial Qatar 2022 con la selección ecuatoriana.

¿QUÉ PIDE PERÚ ANTE EL TAS POR BYRON CASTILLO?

Según el informe publicado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, la FPF, en su apelación contra la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol) y la FIFA, pide que Ecuador sea excluido del Mundial y, en esa misma línea, que la selección peruana sea elegida como reemplazante, al ser el combinado mejor ubicado, después de la ‘Tri’, en la tabla de posiciones de las Eliminatorias en Sudamérica.

¿QUÉ PIDE CHILE ANTE EL TAS POR BYRON CASTILLO?

Por su parte, la Federación de Fútbol de Chile apela contra la FEF, Byron Castillo y la FIFA, buscando que se determine que el futbolista no era elegible en los ocho partidos que disputó con el representativo ecuatoriano. En ese sentido, Ecuador perderá los puntos y la selección chilena alcanzará el cuarto lugar en las Eliminatorias, clasificando al Mundial.