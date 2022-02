Carlos Mannucci sorprendió en diciembre del año pasado al anunciar a Luis Haquin, defensor de la selección boliviana, como su nuevo fichaje para la Liga 1 2022. Sin embargo, el futbolista se convirtió en jugador de Bolívar de La Paz.

El elenco peruano anunció este miércoles la transferencia del zaguero de 24 años, que solo disputó el partido ante Melgar por la primera jornada del torneo local, al cuadro boliviano y le deseo éxitos en su nuevo club. Así lo informó en un comunicado en sus redes sociales.

“El acuerdo se ha realizado en condiciones favorables para ambas instituciones por lo que expresamos nuestrso mejores deseos para Luis Haquin en su nueva etapa en el Club Bolívar. Pronto estaremos anunciando al jugador que ocupará su lugar en nuestro plantel”, señaló Carlos Mannucci.

Luis Haquín será el nuevo jugador de Bolívar de La Paz y dejará Mannucci. (Captura: Twitter)

Cuando el futbolista fue presentado, expresó sentirse a gusto en su nuevo equipo. “Muy feliz con la bienvenida que mis compañeros me han dado desde el primer día. El poco tiempo que estoy acá me he dado cuenta que hay un grupo con mucha ambición, muy trabajador. Lo más importante es que todos estamos enfocados y convencidos de conseguir los objetivos”, señaló en conferencia de prensa.

“Una decisión que tomo por mi familia. El fútbol peruano es un fútbol que viene creciendo. Creo que han mejorado los últimos años. La selección ha ido a un Mundial y creo que los equipos están convencidos y enfocados en seguir creciendo”, añadió en dicha oportunidad.