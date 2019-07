Carlos Zambrano: "Antes habían jugadores que se sentían más que otros"

Carlos Zambrano, el defensa peruano regresó a la blanquirroja para nuevamente ser titular en los encuentro de la selección ante otros equipos. El futbolista, quien tiene dos ofertas de clubes de Alemania, reveló lo bien que se siente a integrar la bicolor, al mando del entrenador Ricardo Gareca.

El deportista comparó la selección peruana de hace más de tres años con la que juega hoy, indicando que este grupo es mucho más unido.

"Esta selección peruana es distinta porque ahora los resultados se están dando. Antes no se daban y se especulaba que había muchos grupitos. Ahora todos se llevan bien con todos, años atrás habían algunos que se sentían más que otros. Uno percibía eso antes, por ganar más no te puedes sentir superior", expresó para diario El Comercio.

Sobre el regreso como titular a la selección peruana, comentó: "El fútbol da muchas vueltas. A mí no me importa estar en la banca, mientras menos envidia haya en la selección se van a dar mejores resultados. Para algunos era una ruleta rusa que juguemos Luis (Abram) y yo. Incluso hasta se cuestionó que yo sea titular, cuando todos en la prensa saben la calidad de futbolista que he sido y soy. Yo me siento un jugador top. A pesar de no jugar tenía ofertas de todos lados en Europa. En todas las ligas donde he estado he jugado en los mejores equipos".