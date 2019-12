El trabajo de Carlos Zambrano fue valorado por dos clubes importantes en el fútbol: el Liverpool dirigido por Jürgen Klopp y el Sevilla de España. Sin embargo, el zaguero no pudo cerrar con ninguna de las instituciones.

El ‘León’ reveló en el programa Al Ángulo, que el vigente campeón de la Champions League se interesó en él durante la pretemporada 2015-16. En ese momento, los ‘Reds’ sufrían de una plaga de lesiones que atacó a los defensores.

Liverpool presentó una tentadora propuesta, pero Zambrano tuvo la rechazó porque había prometido a su el entrenador del Eintracht Frankfurt que no se movería de Alemania, pues deseaba salvar la categoría en la Bundesliga.

"En mi último año en Frankfurt, cuando estábamos peleando la baja. Una semana antes de la pretemporada, al Liverpool se le lesionaron todos sus centrales, ya estaba Jürgen Klopp en club y me piden en ese momento. Pero una semana antes le había prometido a mi entrenador que me quedaba en el club y peleaba la baja”, comento el ‘Kaiser’.

No solo el cuadro de Anfield tocó la puerta de Zambrano. El defensor aseguró que Sevilla también lo quiso como refuerzo. No obstante, el Eintracht Frankfurt no quisieron dejarlo salir porque se había convertido en pieza clave del equipo.

“Siempre fue un sueño jugar en Sevilla o Liverpool. Gracias a Dios tuve la oferta de esos dos equipos", reconoció el ‘León’, quien está en Lima pasando las vacaciones de fin de año.