Luis Advíncula y Carlos Zambrano fueron titulares en el empate de Boca Juniors (2-2) ante Independiente el cual le dio el título de la Liga Profesional al ‘Xeneize’. Tras el partido, el diario Olé analizó el rendimiento de los jugadores peruanos.

El medio argentino consideró que el lateral derecho tuvo una actuación baja. “Pese a que Lucas Rodríguez se dejó caer en el área apenas sintió el contacto sobre un hombro, Advíncula hizo un penal infantil y complicó a Boca. Le costó el partido al peruano. Cometió muchas faltas y terminó amonestado”, se lee en la versión digital y le puso 5 puntos al popular ‘Bolt’.

Al diferencia del ‘Rayo’, el ‘León’ recibió los elogios por parte de Olé debido a sus grandes acciones defensivas para evitar el gol de Independiente. “No hizo ningún gol, pero la tapada ante Benega (con el arco vacío y Rossi fuera de escena) en el primer tiempo se celebró casi como un tanto en La Bombonera”, señaló.

“Tuvo algunos errores, es cierto, pero se jugó una verdadera final. Con dientes apretados y también con criterio, sobre todo en el segundo tiempo”, añadió Olé y el zaguero obtuvo un 8 de puntaje.

Las palabras de Zambrano y Advíncula tras el título de Boca

Luego del partido, el ‘León’ analizó el rendimiento del equipo a lo largo del torneo y reconoció que un principio no se consiguieron los resultados. “Comenzamos la liga un poco flojos y la gente comenzaba a criticar. Pero, por algo somos Boca que siempre pelea los primeros puestos y nunca se entrega. Todo el grupo se lo merece. Me siento orgulloso. Somos justos campeones”, declaró a TNT Sports.

Asimismo, Carlos Zambrano fue consultado acerca de su renovación a lo que el jugador señaló que lo conversará. “Sinceramente, tengo que hablar. Lo dije en algún momento, quisiera disfrutar cada partido, cada momento, cada minuto que me toca en este club que es lo más bonito que me ha podido pasar en mi carrera futbolística”, mencionó.

Por otra parte, Luis Advíncula aceptó que no ha tenido un buen rendimiento en los últimos partidos y dedicó palabras al plantel por apoyarlo. “Agradecer a mis compañeros que me vienen bancando , vengo de cagada en cagada, pero creo que ellos me están bancando”, sostuvo para TNT Sports.

“Hoy sacaron un partido bastante jodido. Agradecerle a ellos y agradecer a mi familia que siempre está. Siempre nos enfocamos en nosotros, no nos enfocamos en el resto, nos enfocamos en lo que teníamos que hacer. Agarramos un buen envión de triunfos y somos justo campeón”, añadió