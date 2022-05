Unas declaraciones de Carlos Zambrano encendieron las alarmas en Boca Juniors y causaron sorpresa entre los hinchas de la selección peruana. Hace unos días, el defensor brindó una entrevista en la que, entre tantos temas, dio luces de lo que viene para su carrera. “Estoy a un paso del retiro, a nivel del fútbol digo”, indicó en Willax Televisión.

Como es natural, los medios argentinos hicieron eco de las palabras del central que llegaron a oídos de la directiva de los ‘Xeneizes’. De hecho, el diario Olé indicó que la interna expresó sobre el caso del ‘Kaiser’ que “no lo esperaban, cayó como un balde de agua fría”. Entonces, en un ambiente cargado de incertidumbre, el deportista dio la cara y aclaró el asunto.

“Increíble, me sorprendieron los títulos que salieron. Yo nunca dije que me quiero retirar ya, mis palabras están muy claras en la entrevista: a un paso del retiro, tengo 32, 33 años en unos meses, y claro el futbolista juega hasta los 35 o 36, hasta que se sienta cómodo”, explicó el ‘León’ en una charla con La Red.

En la misma línea, Zambrano recordó que tiene un compromiso con Boca Juniors y también con la selección peruana con miras a Qatar 2022. “Tengo contrato hasta diciembre, después tengo un paso para jugar el Mundial, no es que me retire ya. La prensa pone cosas…”, sostuvo el hombre que pasó por la Bundesliga de Alemania.

Sobre el mismo tema, Carlos entiende que, llegado el momento, tendrá que dar paso a la próxima generación. “Lo digo por la edad, lo normal es jugar hasta los 35 o 37 exagerando, después tiene que dar un paso al costado porque vienen chicos con mucho talento y uno tiene que ser consciente de eso”, aseveró.

La actualidad y los objetivos con Boca

Tras la necesaria aclaración, Zambrano manifestó que “estoy contento (en Boca), la entrevista fue hace más de una semana, sale hace unos días, ustedes saben cómo se maneja la prensa, lo suelta cuando tiene que soltar”. Dicho eso, el jugador deslizó el deseo de estirar su estancia en el conjunto ‘azul y oro’.

“Nunca dije que me quiero retirar ya, por ahora. Ya estoy a un paso, es la realidad. Pero me siento muy contento aquí, quiero llegar al Mundial y si Dios quiere, quién sabe, me puedo quedar unos años en Boca, no lo sé. Mientras, tengo que seguir disfrutando que estoy acá”, afirmó el ex Schalke 04, St. Pauli o Eintracht Frankfurt.

Finalmente, Zambrano solo piensa en lo que viene con los ‘Xeneizes’ a nivel internacional y local. “Tenemos dos metas clave (en Boca): la Copa Libertadores, que tenemos que asegurar la clasificación, se nos ha complicado mucho, y luego el torneo local, que estamos en cuartos. Seguimos en la pelea en ambas cosas. Siempre se habla todo negativo de Boca, pero seguimos en la pelea”, cerró.