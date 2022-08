Chapecoense: este es el desgarrador mensaje de la madre del arquero Danilo (VIDEO)

¡El momento más difícil! La madre de Danilo, arquero del equipo Chapecoense que falleció camino al hospital, está pasando por un duro momento tras la partida de su hijo.

Alaide Padilha es el nombre de la madre de Danilo, quien con la voz entrecortada dio este desgarrador mensaje: "Mi corazón está despedazado, estoy sufriendo mucho, es muy difícil, yo jamás pensé que pasaría por este momento, todavía no pude asimilarlo", sostuvo.

"La desesperación es muy grande, no está siendo fácil... nunca tuve ningún reclamo sobre mi hijo, nunca en la vida, desde que era un niño nunca me reprocharon nada en su colegio, siempre fue un muy buen chico, un excelente hijo, respetuoso, muy educado, no podría tener un hijo mejor", agregó la madre del arquero del Chapecoense.

Finalmente, la madre del desaparecido arquero del Chapecoense sostuvo que admiraba a su hijo: "Como atleta, mi ídolo... lo respeto, respeto mucho el trabajo de él porque sé todo lo que luchó para llegar a donde llegó".

Chapecoense: fan los hace campeonar en PES y conmueve a millones en Facebook (VIDEO)

¡Fútbol de luto por el Chapecoense!: seis viven de milagro y 71 mueren en fatal accidente de avión (VIDEO)

Chapecoense: vidente brasileño predijo tragedia aérea (VIDEO)

Chapecoense: peruano que ayudó en el rescate contó cómo llegó hasta el siniestro

Chapecoense: este es el conmovedor pedido que hizo Alan Ruschel tras ser rescatado

¡Atención!: hinchas preparan este homenaje al Chapecoense en el Estadio Nacional

Chapecoense: la espeluznante frase de su entrenador que se hizo realidad