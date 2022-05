Chapecoense: esposas se hicieron este tatuaje que predecía la tragedia (FOTO)

Días antes de la tragedia, las esposas de los futbolistas del Chapecoense fallecidos en el accidente aéreo se habían realizado un tatuaje.

Sin imaginar lo que ocurriría, decidieron plasmarse en la piel el tatuaje de un un avión que dibujaba en su vuelo un corazón. Este dibujo predecía, sin querer, lo que ocurriría días después, cuando sus amados volaban hacia Colombia para disputar la final con el Atlético Nacional.

Rosangela Maria Loureiro, esposa del capitán del equipo brasileño, Cleber Santana, mostró su tatuaje para el portal Infobae. Ella lo lleva en el hombro izquierdo.

Según contó, varias parejas tenían programado un viaje a Punta Cana y por ello habían formaron un grupo de Whatsapp para intercambiar detalles y muchas decidieron hacerse el mismo tatuaje.

Además, relató que la última conversación con Cleber Santana fue cuando él la llamó desde el Aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

"Me dijo que me llamaría cuando llegase a Colombia. Pero a la madrugada me llamó la esposa de otro jugador para avisarme que el avión había caído. Todas comentamos que preferíamos haber muerto todos juntos para no tener que pasar por este sufrimiento solas", contó.

