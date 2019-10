El mediocampista Christian Cueva arribó ayer a Lima y se defendió de los recientes escándalos en los que se vio envuelto, a la vez reveló que cuenta con el respaldo del entrenador de la Blanquirroja, Ricardo Gareca.

Asistió a las prácticas de los seleccionados del medio local de cara a los duelos contra Uruguay del 11 y 15 de octubre en Montevideo y Lima, respectivamente.

El futbolista salió a defenderse de las críticas tras los últimos acontecimientos en Brasil (peleó con un hincha del Santos en un club nocturno) y reveló que la directiva del club lo liberó para trabajar con el equipo nacional.

“Si bien me preocupa que no sea tomado en cuenta por el técnico de Santos, eso no sucede porque haya cometido algún error en mi vida. Paulo Autuori (gerente deportivo del club) me liberó para que venga a entrenar con la selección, y el profesor Ricardo Gareca me respalda al igual que mis compañeros”, expresó.

“Aladino” desconoce qué pasará en los próximos meses y solo está mentalizado en los dos juegos de la bicolor frente a los charrúas.

“No sé qué pasará de aquí a fin de año. Por ahora me liberaron para que entrene con la selección peruana y trabajaré muy fuerte para estos dos amistosos”, afirmó.

Escándalo.

El centrocampista del Santos se vio envuelto en un incidente en una discoteca el último viernes; las imágenes circularon por las redes sociales y el equipo paulista decidió suspenderlo temporalmente.

En las imágenes que se difundieron por Internet se ve una discusión en una discoteca próxima a las playas de la ciudad y a un hombre lanzar un objeto al futbolista, quien intenta reaccionar, pero es detenido por sus acompañantes.

Cueva juró que asistió al local para analizar una oferta del Goiás antes del cierre del libro de pases del año.

El técnico del equipo, Jorge Sampaoli, afirmó que Cueva “está en manos de la directiva”. “No tengo tiempo para estos temas”, puntualizó contrariado.

El viernes por la noche, la selección viajará a Buenos Aires para continuar su preparación para el duelo contra Uruguay.

Cueva cuenta con el apoyo, algunos dicen incondicional, de Gareca.