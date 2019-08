Christian Cueva fue liberado del entrenamiento de su club el Santos para que regrese al Perú y pueda atender temas familiares, sobre todo aquellos relacionados con la salud de su bebé prematura.

De este modo, Cueva se ausentará de las prácticas por su hija Gianna Pamela, quien nació de manera prematura en julio pasado. De acuerdo al medio deportivo Gazeta Esportiva, la pequeña se encuentra aún en el hospital y necesitó transfusión de sangre el lunes reciente.

El nacimiento de la hija de Christian Cueva también fue motivo para que el deportista de 27 años vuelva a Perú, a escasos días de haberse incorporado a los entrenamientos de Santos, tras la copa América.

Futuro de Cueva en el Santos

El presente de Christian Cueva no es de los mejores en cuanto a los futbolístico. El exjugador de Alianza Lima no está en los planes del entrenador Jorge Sampaoli y su salida del histórico club brasileño es una posiblidad. Eso sí, el cuadro paulista no quiere cederlo a préstamo, sino venderlo.

“Cueva siempre tiene propuesta. Es un futbolista superior. Hizo una buena Copa América, pero tenemos que elegir a un extranjero y él no está jugando. Así que, obviamente, es uno de los candidatos para venderlo”, indicó hace unos días, el presidente de Santos, José Carlos Peres.