Para Gareca, la continuidad de un jugador es crucial a fin de decidir su convocatoria. Por ello, la situación de Christian Cueva le preocupa: no solo no juega, tampoco está entrenando con regularidad debido a sus constantes viajes al Perú por temas familiares. Ahora, un último comunicado de Santos ratificaría que “Aladino” no estará en los amistosos de la selección de setiembre próximo ante Ecuador y Brasi

Como se sabe, para la próxima fecha FIFA, los países deben notificar a los clubes sobre los jugadores que serán convocados. El “Peixe” ya fue informado sobre ello y felicitó a sus futbolistas llamados, donde sorprende la ausencia de Christian Cueva en la lista.

Felipe Aguilar, Jefferson Soteldo y Derlis González figuran en el mensaje como los jugadores convocados. Dicha información fue confirmada por la prensa brasileña, que lamentó la ausencia de los tres en el duelo de Santos ante Paranaense del 8 de setiembre por la Serie A.

Lo que buscaría Gareca es darle tiempo a “Aladino” para definir su futuro: adaptarse en Santos, o buscar otro club donde juegue y recupere la continuidad necesaria. Para ambas opciones, Cueva requiere estar enfocado en su carrera deportiva.