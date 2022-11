La selección peruana continúa su preparación con miras a los partidos amistosos ante Paraguay y Bolivia. Si bien todavía no hay una lista oficial de los jugadores con los que contará Juan Reynoso, todos los que entrenan en la Videna desde hace unos días hacen su mejor esfuerzo para quedar en la relación. Uno de ellos es Piero Quispe, de quien Christian Cueva tuvo palabras de elogio.

“Es un chiquito que es muy humilde. Como en algún momento lo dije, me trae muchos recuerdos al verlo. Fue grato para mí cuando me escribió al Instagram. Inmediatamente, le respondí y ahora, teniéndolo cerca, uno ya va conociendo un poquito más de cada uno de los compañeros”, comenzó diciendo ‘Aladino’, en conferencia de prensa.

Cueva, acto seguido, aseguró que Quispe le aportará a la ‘Blanquiroja’. “Es un tremendo jugador, es un jugador que le va a aportar mucho a la selección. Sigo la liga y lo veo en su club. Las cosas que hace es para admirar. La personalidad que tiene. Ayer, en el partido que tuvimos, se notó lo que Piero quiere darle a la selección. Siento que el momento le va a llegar. Dios le va a poner la oportunidad ahí, donde él pueda desarrollarse como él lo sabe”, comentó.

Asimismo, el jugador que milita en el Al Fateh destacó que lo que viene haciendo Andy Polar en los entrenamientos. “También tiene esa característica del jugador peruano, pícaro, que le gusta tener siempre el balón, pero a eso hay que incorporar muchas cosas, el tema físico, porque hoy en día el fútbol es así. Eso es lo que quiere Juan, que el fútbol peruano crezca junto con la selección y eso es importante”, apuntó.

Por otro lado, Cueva dejó un claro mensaje respecto al tema de los penales, con el mal recuerdo del lanzamiento errado en el Mundial de Rusia ante Dinamarca.

“El tema de los penales siempre va a ser algo que voy a querer. Voy a agarrar la pelota y voy a patear. Después, mucho dependerá de la decisión que tome el entrenador. Particularmente, no te voy a mentir, en algún momento de mi vida, después del Mundial de Rusia, como cualquiera, se sintió mal, pero no por el penal en sí, sino porque quizás tenía la certeza y la ilusión de seguir avanzando. Después, me pasaron cosas y pude recuperarme, porque tuve el apoyo de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis padres y, sobre todo, de Dios. En este momento, yo estoy muy tranquilo con eso. No pasa por mi cabeza qué puedan decir si es que pateo un penal o no. Lo voy a agarrar y, al que no le guste, que se vaya...”, sentenció el deportista de 30 años.

¿Cuándo son los próximos amistosos de Perú?

La selección peruana jugará dos partidos amistosos con miras al inicio de las Eliminatorias. El primer rival será Paraguay, el miércoles 16 de noviembre, en el Estadio Monumental de Lima. Tres días más tarde (sábado 19), la ‘Blanquirroja’ chocará con Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra.