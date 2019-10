El futbolista Christian Cueva no jugará más por el Santos de Brasil. Esto, debido a una nueva indisciplina que cometió el mediocampista. No está presente en los entrenamientos desde el sábado pasado.

El director deportivo del club, Paulo Autori, fue el encargado de informar la lamentable noticia, indicando que: "Cueva tiene muchos problemas, todos lo saben. Empeoró debido a la situación que ocurrió. No asistió al entrenamiento del sábado, sin explicación. Aún no lo hemos decidido. Existe la idea de que surgirá algo para que el club pueda pensar. Todavía existe la posibilidad de hacerle algo para el próximo año. Ya no juega en Santos este año. Para que eso suceda, debes tener otra parte que lo quiera. La idea es hacer algo por él fuera de Santos el próximo año”, dijo- durante una conferencia de prensa.

Christian Cueva se encuentra en modo de cesión hasta diciembre, pero con opción de compra obligatoria. Sin duda, una oportunidad menos para que el seleccionado pueda seguir creciendo.