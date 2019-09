Christian Cueva, el volante de la Selección Peruana, decidió pedir disculpas públicamente por aquel bochornoso momento en que fue captado orinando en uno de los estacionamientos del aeropuerto Jorge Chávez, en presencia de su esposa Pamela López y un amigo suyo.

El futbolista había asistido a la fiesta de Carlos Zambrano y luego fue ampayado por las cámaras de Magaly TV La firme. Este incidente ocurrió en julio y, luego de casi dos meses, ofreció disculpas, sobre todo a los niños que lo admiran.

“Reitero mis disculpas a los niños, sé que nosotros somos imagen para ellos. Tengo hijos y no quiero que esto suceda nuevamente. Me pasé un poco de tragos y fue en un momento libre donde tal vez pude manejar mejor la salutación. Esto es una experiencia y yo voy a asumir como hombre que soy”; dijo a las cámaras de ATV.

Sobre las críticas en torno a este comportamiento, dijo que ya conversó con el profesor Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana: “Ya está resuelto, conversado, no solo con el profe, sino también con la familia. Uno (debe) darse cuenta de las cosas que uno debe mejorar, debe madurar y después, pienso que todos en esta vida tenemos errores. No hablé en su momento, primero quise meditar y hablarlo con las personas adecuadas”.

También mandó un contudente mensaje a los periodistas que lo señalaron, como Magaly Medina, quien difundió el ampay.

“Ahora sí pedir disculpas por las situaciones que pasé, incómodas para mucho. Lo que no me gusta es la mala intención de algunos comentaristas, de algunos periodistas. Siempre lo he tomado de que viene, el algún momento me los voy a cruzar y voy a decirle las cosas con todo respeto, frente a frente”, agregó.