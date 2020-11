Fue el último que mencionó Ricardo Gareca en el anuncio de los convocados para la selección peruana, pero no dejó de ser una gran novedad. Hablamos de Gianluca Lapadula, considerado para las dos próximas jornadas de las Eliminatorias, frente a Chile y Argentina. Sobre su llamado tomó la palabra Christian Cueva.

“Bienvenidos siempre todos los que lleguen a sumar a la selección, es lo más importante, así que le vamos a dar una buena bienvenida, como tiene que ser. Lógicamente, es un jugador muy importante y nos va a ser muy útil, así como todos”, indicó el mediocampista en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Gianluca Lapadula hizo los trámites para obtener sus documentos que lo acrediten como peruano y esté habilitado para ponerse la camiseta sirroja. “Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. El ‘staff’ de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien”, expresó el delantero hace unos días, a la prensa italiana.





El mensaje de Christian Cueva por la convocatoria de Gianluca Lapadula.

Hace algunas semanas, Yoshimar Yotún confesó ver con buenos ojos la incorporación de Gianluca Lapadula. “El ‘Profe’ Gareca siempre lo ha dicho. Las puertas de la selección están abiertas para todos, así que si él quiere ir a la selección, es bienvenido”, aseveró en rueda de prensa de Cruz Azul.

La selección peruana se medirá el viernes 13 de noviembre con Chile en Santiago y, cuatro días más tarde, la ‘Blanquirroja’ recibirá a la Argentina de Lionel Messi en Lima.

