Claudio Pizarro anunció el retiro: "ya es suficiente"

El fin de una leyenda. Claudio Pizarro anunció que esta será su última temporada con la camiseta Werder Bremen porque afirma que es momento de colgar los botines.

"Este es mi último año, estoy seguro. Ya lo he hablado con todos. Me siento bastante bien, pero ya es suficiente. Quiero llegar a competencia Europea con Werder Bremen en mi último año. Eso me haría muy feliz", comentó.

Del mismo modo señaló se siente cansado a sus 40 años. "Debo admitir que estoy cansado y no es fácil, pero así es. Creo que nos estamos preparando bien para esta temporada", confesó.

Él espera llevar al Bremen a la Champions League o la Europa League. Del mismo modo, agradeció que lo consideren una leyenda.

"Me siento orgulloso que me consideren una leyenda. Solo me queda decir gracias. Siempre intento hacer mi trabajo y ayudar al equipo lo más que pueda", confesó.

La temporada 2019-20 será la última del 'Bombardero' peruano. Un hombre que marcó historia en la Bundesliga y que se retirará con la espinita clavada de no haber jugado un Mundial con la selección peruana, ni el deseo de volver a vestir los colores de Alianza Lima.