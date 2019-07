Claudio Pizarro celebra triunfo de la selección peruana con mensaje en Instagram│FOTOS

Claudio Pizarro rompió su silencio y envió un mensaje tras la clasificación de la selección peruana a la final de la Copa América 2019.

Desde Alemania y a través de Instagram, Claudio Pizarro afirmó que su día mejoró tras conocer que Perú había goleado a Chile y había conseguido el pase a la final, la cual disputará contra Brasil.

"Cómo el día se hace más bonito si te despiertas con estas noticias. ¡Arriba Perú!", escribió Claudio Pizarro en sus historias de Instagram, donde compartió una captura de pantalla con el resultado del partido.

La última vez que Claudio Pizarro habló de la selección peruana fue para arremeter contra Ricardo Gareca luego que el DT argentino dejó entrever que el jugador se había "autoexcluído" del equipo.

"Jamás me autoexcluí de la Selección. Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión. Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga", escribió en ese momento Claudio Pizarro.